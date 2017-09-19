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Fenerbahçe derbi öncesi sakatlıklarla boğuşuyor 3 yıldız isim derbide yok !

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar, Martin Skrtel ve Mehmet Topal'ın, Beşiktaş karşısında forma şansı bulamıycak .

19 Eylül 2017 Salı 14:50
Fenerbahçe derbi öncesi sakatlıklarla boğuşuyor 3 yıldız isim derbide yok !

Fenerbahçe'de, Alanyaspor deplasmanında alınan farklı galibiyet, Beşiktaş derbisi öncesi moralleri tazelerken, sakat futbolcuların durumu ise can sıkan durum olarak dikkat çekiyor.

Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlığı nedeniyle yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Nabil Dirar, yine sakatlığı nedeniyle Alanya maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'in, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Hali hazırda bir süredir takımla antrenman yapmayan Robin van Persie de, zorlu derbinin kadrosunda yer almayacak.

Bu 3 oyuncunun dışında Alanya maçında sahne almayan Mehmet Topal'ın ise durumu iyi ve hafta sonu görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

3 oyuncusundan yoksun Beşiktaş'a karşı boy gösterecek Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Dirar'ın yokluğunda yine Neustädter, Dirar'ın yokluğunda ise Mehmet Ekici'ye şans vermesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 19.09.2017 15:17
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