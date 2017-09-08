Fenerbahçe'den son dakika David Silva bombası !

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Diego Costa ile anlaşamayan Fenerbahçe'de kanat noktası için David Silva'nın ismi dillendirilmeye devam ediyor.



Manchester City'de oynayan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı-Lacivertli kaynaklar ise bu gelişmeyi henüz doğrulayamadı.



Fenerbahçe, David Silva'yı transfer edecek mi?



Fotomaç'ın haberine göre, David Silva ile ilgili Fenerbahçeli üst düzey bir yönetici, taraftarı heyecanlı bir bekleyişe iten iddia hakkında, "Doğrulayamayız" ifadelerini kullandı. Yaz transfer sezonunun bittiği bu gece yarısına kadar Fenerbahçe'nin bir bomba patlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen David Silva kimdir?



31 yaşındaki İspanyol hucum oyuncusu David Silva, kariyerini uzun zamandır İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sürdürüyor. İspanyol oyuncu İngiliz ekibi ile çıktığı 309 karşılaşmada 59 gol, 103 asistlik kariyer performansı gerçekleştirdi. Silva'nın sözleşmesi 2019 yılında son buluyor.

