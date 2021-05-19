Fenerbahçe'den Şaşırtan Transfer Hamlesi

Süper Lig’de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Gelecek sezon bir süredir hasret kalınan şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bu yönde çalışmalarını da hızlandırıyor. Fenerbahçe, gerçekleşmesi halinde çok konuşulacak bir transfer hazırlığına başladı.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde olduğunu iddia edildi. İddialara göre, Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş’ın şampiyon olmasında önemli bir rolü olan Valentin Rosier için Sporting ile görüşme başlatıldı.

Sabah Gazetesi’nin Fenerbahçe muhabiri olan Volkan Demir’in söylemlerine göre, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Valentin Rosier’in transferi için Sporting ile görüşmelere başladığını belirtti. Kulübün, Sporting ile görüşmeye başladığını, Volan Demir sosyal medya hesabından duyurdu.

Sarı-lacivertli yetkililer, Sporting'e başarılı sağ beki bonservisiyle transfer etmek istediklerini iletti. Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Fenerbahçe’nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

Bu sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren 24 yaşındaki Rosier, ligde çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 7 de asist yaptı ve şampiyonlukta pay sahibi, oldu. Rosier kupada da iki gol attı.

Bu transferde Valentin Rosier’in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi.

Ayrıca, Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu oldu.

Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor. Fenerbahçe yönetimi oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 17:59