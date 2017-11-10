Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması ! Seko Fofana geliyor mu ?

Süper Lig'de lider 11.Haftanın sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalarak sezona kötü bir giriş yapan Fenerbahçe transferde gaza bastı.Son günlerde teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifa edip etmeyeceği merakla beklenirken tecrübeli teknik adam takımın başında kalmıştı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Hasan Çetinkaya,Londra'da yapılan WyScout forumunda açıklamalarda bulundu.Hasan Çetinkaya yaptığı açıklamada Serie A ekibe Udinese'de forma giyen Seko Fofana'nın Fenerbahçe'ye önerildiğini belirtti.

Son olarak Hasan Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti ; "Oyuncuyu bireysel olarak tanımıyorum, dolayısıyla etraflıca bir izlememiz gerekir. Kesinlikle Fofana’nın bölgesinde oynayan bir orta saha oyuncusu arıyoruz."

22 yaşındaki Seko Fofana'nın bonservis bedeli 7-8 milyon euro olarak gösteriliyor.