Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108949
ALTIN
158.604
DOLAR
3.8591
STERLİN
5.1004
EURO
4.4966
Son dakika ... Mardin'de korkunç kaza !
Son dakika ... Mardin'de korkunç...
Avcılar'da korku dolu anlar ; Doğalgaz borusu patladı !
Avcılar'da korku dolu anlar ;...
HDP'li vekil terörist cenazesinde !
HDP'li vekil terörist cenazesinde !
Serkan Uman'ın Yeni Kitabı 'Herşeye Rağmen Yaşam' Çıktı!
Serkan Uman'ın Yeni Kitabı 'Herşeye...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor !
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor...

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması ! Seko Fofana geliyor mu ?

Ligde sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ediyor.Fenerbahçe Sportif Direktörü Hasan Çetinkaya kendilerine önerilen Seko Fofana hakkında açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2017 Cuma 16:08
Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması ! Seko Fofana geliyor mu ?

Süper Lig'de lider 11.Haftanın sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalarak sezona kötü bir giriş yapan Fenerbahçe transferde gaza bastı.Son günlerde teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifa edip etmeyeceği merakla beklenirken tecrübeli teknik adam takımın başında kalmıştı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Hasan Çetinkaya,Londra'da yapılan WyScout forumunda açıklamalarda bulundu.Hasan Çetinkaya yaptığı açıklamada Serie A ekibe Udinese'de forma giyen Seko Fofana'nın Fenerbahçe'ye önerildiğini belirtti.

Son olarak Hasan Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti ; "Oyuncuyu bireysel olarak tanımıyorum, dolayısıyla etraflıca bir izlememiz gerekir. Kesinlikle Fofana’nın bölgesinde oynayan bir orta saha oyuncusu arıyoruz."

 22 yaşındaki Seko Fofana'nın bonservis bedeli  7-8 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bafetimbi Gomis bu sefer gönülleri fethetti !
Bafetimbi Gomis bu sefer gönülleri fethetti !
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor !
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor !
Cenk Ergün'den son dakika Asamoah açıklaması !
Cenk Ergün'den son dakika Asamoah açıklaması !
Emre Belözoğlu'dan eşine servet değerinde hediye !
Emre Belözoğlu'dan eşine servet değerinde hediye !
Sarı Kırmızılı ekipten Alper Potuk bombası !
Sarı Kırmızılı ekipten Alper Potuk bombası !
Arda Turan ,Ocak'ta Galatasaray'a geliyor !
Arda Turan ,Ocak'ta Galatasaray'a geliyor !
Ligin en 'BABA' kalecisi Fernando Muslera !
Ligin en 'BABA' kalecisi Fernando Muslera !
Mehmet Topal Beşiktaş'a mı gidiyor ?
Mehmet Topal Beşiktaş'a mı gidiyor ?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi düdük astı !
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi düdük astı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim