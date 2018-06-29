ISTANBUL, () - Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 5 ismi renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli ekip, Seramiksan forması giyen pasör Sıla Çalışkan, Bursa Büyükşehir Belediye forması giyen milli şutör Fatma Yıldırım, Imoco Volley Conegliano forması giyen Meksikalı smaçör Samantha Bricio, Volero Zürih forması giyen Sırp milli pasör Ana Antonijevic ile Kübalı milli oyuncu Melissa Vargas'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'den kadın voleybola 5 transfer
ISTANBUL, () - Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 5 ismi renklerine bağladı. Sarı-lacivertli ekip, Seramiksan forması giyen pasör Sıla Çalışkan, Bursa Büyükşehir Belediye forması giyen milli şutör Fatma Yıldırım, Imoco Volley Conegliano...
ISTANBUL, () - Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 5 ismi renklerine bağladı.
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