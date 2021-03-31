Fenerbahçe'den Büyük Jest! Ozan Tufan- Rojin Haspolat Çiftine Anlamlı Hediye

Sarı-lacivertli takımın sevilen oyuncusu Ozan Tufan Çırağan Sarayı'nda Rojin Haspolat ile dünya evine girdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınırlı davete katılan merasimde, çifte Fenerbahçe'den çok özel bir hediye armağan edildi. Haspolat ve Tufan çiftinin sevenleri özel günlerinde yanlarındaydı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan bugün dünya evine girdi. Rojin Haspolat ile dünya evine giren Ozan Tufan'a yakınlarından tam destek geldi. Sarı Lacivertli kulüpten Ozan Rojin çiftine jest geldi. Kulüp, çifte 19.07 ayar alyans hediye etti.

Çiftin bu mutlu günlerinde yakınları da yanında olmayı ihmal etmedi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini ise sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç ve, teknik direktör Emre Belözoğlu yaptı. Diğer iki şahit ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve iş insanı Ethem Sancak nikah şahidi oldu.

Rojin ve uzan çiftiniz ailelerinin yanı sıra nikah törenine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Caner Erkin ve Sinan Gümüş’te çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'nin sevilen oyuncusu Ozan tufan'dan anlamlı hediye geldi. Sarı-lacivertli kulüp 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan, bu anlamlı hediye sosyal medya üzerinden şöyle değerlendirdi, ‘’ 19.07 ayar Fenerbahçe logoları yastığımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe’’ değerlendirmesini yaptı.

19.07 ayar alyansın kutusunda bir de çifte, özel bir not yazıldı, not ise şu şekilde: ‘’ Ozan Tufan ve sevgili eşin Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunu işlendiği saf bir bağlılık ve ayet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 Ayar Fenerbahçe alyanslarını size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar.’’ Notu yazıldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 23:08