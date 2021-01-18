Fenerbahçe'den, BeINSports'a Cevap!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sırasında program panolarında yayıncı olan kuruluşa yönelik ‘’Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz’’ şeklinde ifade bulundurmasında sonra yayıncı kuruluş Fenerbahçe’lilerin röportajlarına yayınlamadı. Bu olayın üzerine sarı-lacivertli takımda sosyal medya üzerinden ‘’Röportajların şu ana dek yayımlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir’’ şeklinde bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli takımın Ankaragücü maçı sırasında reklam panolarına yayıncı kuruluşlar yönelik bulunduğu ifadeden dolayı, yayıncı kuruluş takımın bu hamlesinden dolayı tepki olarak sarı-lacivertli takımın röportajlarını yayımlamayarak gösterdi. Yaşanılan olayların ardından Fenerbahçe ve BeINSports arasında bu gerginliğin devam edip, etmeyeceği ise hem taraftarlar hem de yayının izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor.

Sarı-lacivertli takımın, Ankaragücü maçı sırasında reklam panolarına yayıncı kuruluşa yönelik yaptığı ifadelerin ardından, yayıncı kuruluş ise sarı-lacivertlilerin röportajlarına yer vermedi.

Yaşanan bu olayın ardından sarı-lacivertli takım, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamada ‘’ Teknik direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajları katılmışlardır. Röportajlarını sen şu ana dek yayımlanmamış olması ise yayıncı kuruluşun tercihidir’’. şeklinde ifade kullandı.

Sarı-lacivertli takım Ülker stadının reklam panolarında BeINSports’un logosuna benzeyen bir şekilde ve aynı zamanda renklerini andırır tarzda mor ve beyaz renklerden oluşan bir görsel hazırlayarak, açık bir şekilde İsim vermeden ‘’ Rejiye ve yönetmenin müdahale istemiyoruz’’ şeklinde stadyuma bir yazı yazmışlardı.

Uzun yıllar boyunca sarı-kırmızılı takımın kulübünde çalışan ve aynı zamanda önceden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş, bu görevinden ayrılmış ve daha sonrasında ise BeINSports’a geçmişti bu olay sarı-lacivertli takımın dikkatini ve tepkisini çekmişti. Geçmiş olduğumuz haftalarda maç yayını sırasında Fenerbahçe'ye küfür edilen tezahüratların yayınlanmasının ardından sarı-lacivert takımın taraftarları bu olaya oldukça sinirlenmiş ve bu yaşanan olayın sorumlusu olarak Hande Sümertaş’ı olarak görmüşlerdi.