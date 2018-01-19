Fenerbahçe'de Van Persie krizi sona erdi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Robin van Persie ile yollar resmen ayrıldı . Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı Robin van Persie ile sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe, Robin van Persie ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Hollandalı yıldız ile sarı lacivertlilerin yolları 1.8 milyon Euro karşılığında ayrıldı.Son dakika edinilen bilgilere göre Hollandalı yıldızın menajeri Kees Vos ile Fenerbahçe yönetimi arasında yapılan anlaşmadan ayrılık kararı çıktı..

Robin van Persie'nin ülkesinin takımı olan Feyenoor'a gideceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.