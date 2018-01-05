Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Robin van Persie ile yollar resmen ayrıldı .Hollandalı futbolcu 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin euro’dan feragat etti.

Dün gece yarısı ortaya atılan iddiaya göre Hollandalı yıldızın menajeri Kees Vos ile Fenerbahçe yönetimi arasında yapılan anlaşmadan ayrılık kararı çıktı..Kanarya'da yıllık 4 milyon 900 bin euro kazanan Persie'nin 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin euro'dan feragat ederek bonservisini aldığı bildirildi..

Robin van Persie'nin ülkesinin takımı olan Feyenoor'a gideceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.