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Fenerbahçe'de Valbuena krizi yaşanıyor !

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena sosyal medyadaki beğendiği görüntüyle gündeme bomba gibi düşmüştü.Başta Fenerbahçeli futbolcular olmak üzere teknik heyette bu durumdan rahatsız oldu. Teknik heyet, Fransız yıldıza ‘bu bir takım oyunu' diyerek uyardı.

12 Eylül 2017 Salı 09:29
Fenerbahçe'de Valbuena krizi yaşanıyor !

Valbuena’nın saha içi ve dışındaki tavırları, Fenerbahçe’de rahatsızlık yarattı. Teknik heyet, Fransız yıldıza ‘bu bir takım oyunu diye ince ayar’ çekti. Takımın ve kulübün hassas noktaları anlatıldı. Valbuena ilk hamleyi yapıp, sosyal medyada ses getiren beğenisi için özür diledi

Fenerbahçe'de gösterdiği özveri ve hırsla taraftarın sevgilisi haline gelen Mathieu Valbuena'nın tavırları takım içinde rahatsızlığa neden oldu. Özellikle Başakşehir mağlubiyeti sonrası tek başına tribünleri selamlayan ve alkışlayan Fransız yıldızın, bu hareketi, takım içinde 'Sadece kendisi mi savaşıyor!' tepkisine neden olurken, "Çok top istiyor, topu fazla kullanıyor, yerini kaybedip tribünlere oynuyor" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

KOCAMAN SAHA İÇİNDEKİ YÜKÜNÜ AZALTACAK

Teknik heyet oluşan bu rahatsızlık sonrası Valbuena ile bir görüşme yaparak, kaybedilen bir maç sonrasında tek başına tribünleri selamlamasının takım ruhuna zarar verebileceği mesajını iletti. Aykut Kocaman'ın yeni transferlerle birlikte takımın bir bütün halinde hareket etmesinin ardından, özellikle topun paylaşımı konusunda diğer oyunculara da sorumluluk yükleyeceği ve böylelikle Valbuena'nın saha içinde üzerindeki yükün azaltılacağı öğrenildi.

8 Maç
1 Gol
4 Asist
720 Dakika

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