Fenerbahçe'de Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() -

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11:00'de başladı. Salonda yapılan denge egzersizlerinin ardından sahaya geçen oyuncular, 3 gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, tam sahada 2 grubun dönüşümlü olarak gerçekleştirdiği hücum ve defans organizasyonları ile de tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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