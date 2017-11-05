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Fenerbahçe'de son dakika ... Aykut Kocaman istifa etti mi ?

Fenerbahçe'de son dakika ayrılık açıklaması ...Aykut Kocaman maçı sonunda yaptığı açıklamalarda istifa edeceğini mi açıkladı .. ? Osmanlıspor maçı sonrası Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar

05 Kasım 2017 Pazar 01:04
Fenerbahçe'de son dakika ... Aykut Kocaman istifa etti mi ?

Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturası teknik direktör Aykut Kocaman'a mı kesiliyor.Ligde ard arda gelen puan kayıpları Sarı-Lacivertli futbolseverleri adeta çılgına çevirdi.Ligde 17 puanı bulunan Fenerbahçe 11.hafta itibariyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşerek daha şimdiden şampiyonluk yolunda ağır yaralar aldı.

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Aykut Kocaman , "Fatura bana ait. Bu hatanın bu seviyede tek bir karşılığı var. Gerekeni yapacağım".ifadelerini kullandı.

Sosyal medya da Aykut Kocaman'ın istifa ettiği haberleri hızla yayılıyorken , taraftarların istediği ilk isimde eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum ...

Son Güncelleme: 05.11.2017 01:11
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