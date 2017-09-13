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Fenerbahçe'de Soldado pişmanlığı yaşanıyor

Fenerbahçe sezon başında golcü krizini çözmek için transfer ettiği Soldado'nun henüz Süper Lig'de golü bulunmuyor.Kaleye 2 kez şut çeken Soldado onlarda da isabet sağlayamadı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 10:53
Fenerbahçe'de Soldado pişmanlığı yaşanıyor

Villarreal'de geçen sezonun 139 gününü sakatlıkla boğuşarak geçiren Roberto Soldado, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 lig maçında 208 dakika oynadı, hiçbir olumlu icraata imza atamadı. Gol ve asisti yok. Attığı 2 şut ise kaleyi bulamadı. Sadece her 104 dakikada bir şut atan Soldado'nun maç başına kazandığı hava topu ise 0.3'te kaldı. Kilit pası 0.3, adam geçmesi 0.7 olan Soldado, maç başına 2 kötü top kontrolü, 1.3 de faul yaptı.

SADECE 2 ORTASI VAR

Ligde oynanan 3 karşılaşmada 208 dakika sahada kalıp 48 kez topla buluşan Roberto Soldado, 4 top çalıp 5 de top kaybederken, 2 ortada tek isabet bulabildi.

GİULİANO DA UYKUDA...

Zenit'te 42 maçta 17 gol atıp 13 asist üreten Giuliano da Fenerbahçe'de geride kalan haftalarda beklenen skoru üretmekten uzak bir görüntü sergiledi. 3 lig mücadelesinde 206 dakika sahada kalan Brezilyalı on numara, Soldado gibi hiç gol atamazken, tek pozisyona girebildi. 27 yaşındaki yıldız, 1 şutta isabet bulamazken, 5 ortası boşa gitti; 83 kez topla buluşup, 5 top çaldı, 12 top kaptırdı..

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