Fenerbahçe'de şok sakatlık ! İdmanı yarıda bıraktılar

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.Fenerbahçe devre arası çalışmaları Antalya'da devam ediyor.Bugün gerçekleştirilen antremanda Josef de Souza ve Jose Fernandao sabah idmanını da yarıda bıraktı.

Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, top kapma ve pas çalışması ile devam etti.

Öte yandan ağrıları bulunan Eljif Elmas ve Luis Neto, sakatlıkları süren Nabil Dirar, İsmail Köybaşı, Vincent Janssen ile Mehmet Ekici’ye de özel bir antrenman programı uygulandı.