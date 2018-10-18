Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas ve organizasyonlarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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