Fenerbahçe'de sistem değişiyor !

Janssen'in takıma katılması, Fernandao ve Mehmet Ekici'nin sakatlıktan dönmesi ile alternatifleri çoğalan Aykut Kocaman, Alanya deplasmanında yeni Fenerbahçe'yi sahaya sürmeye hazırlanıyor.

4-4-2 sistemi ile bambaşka bir takım görüntüsü planlayan Kocaman, savunma bloğunun önünde Josef De Souza ve Mehmet Ekici'den oluşan dinamik bir orta alan kurgusu düşünüyor. Sol kanatta Valbuena'nın görev yapacağı sistemde sağ tarafta ise Giuliano oynayacak. Performansı eleştirilen Nabil Dirar'a ise kulübe yolu gözüktü.

İleri uçta Jansen ve Roberto Soldado'yu birlikte sahaya sürecek olan Aykut Kocaman'ın maçın ilerleyen dakikalarında takıma dönen Fernandao'ya da forma vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken oyuncuları ile bir toplantı yapan Aykut Kocaman, Başakşehir maçındaki hatalarla ilgili tespitlerini paylaştı. Geriye düştükten sonra gösterilen direnci öven Kocaman, yenilen gollerdekibireysel hatalar nedeniyle de oyuncularını eleştirdi. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Robin Van Persie ve Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Alper'in 6. Haftadaki Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.