Fenerbahçe'de sakatlık şoku ! 3 ay yok ...

Fenerbahçe'de Sparta Rotterdam'a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sakatlık nedeniyle transferinin de iptal olduğu iddia edildi.Yiğithan Güveli'nin sakatlık yaşamasaydı , genç oyuncu sabah Hollanda'ya uçacaktı.

Genç yıldız Aykut Kocaman'ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımına kiralık olarak verilecekti.

Sparta Rotterdam’ın teknik direktörü , eski Fenerbahçeli çalıştırıcı Dick Advocaat ise ; " Eğer 4-5 hafta sahalardan uzak kalacaksa ona ihtiyacım yok” şeklinde açıklama yapmıştı.