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Fenerbahçe'de sakatlık şoku ! 3 ay yok ...

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor .Dün akşam oynanan İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanan Yiğithan Güveli'den kötü haber geldi.Genç oyununcun sahalardan 3 ay ile 6 ay arasında uzak kalacağı tahmin ediliyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:35
Fenerbahçe'de sakatlık şoku ! 3 ay yok ...

Fenerbahçe'de Sparta Rotterdam'a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sakatlık nedeniyle transferinin de iptal olduğu iddia edildi.Yiğithan Güveli'nin sakatlık yaşamasaydı , genç oyuncu sabah Hollanda'ya uçacaktı.

Genç yıldız  Aykut Kocaman'ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımına kiralık olarak verilecekti. 

Sparta Rotterdam’ın teknik direktörü , eski Fenerbahçeli çalıştırıcı Dick Advocaat ise ; " Eğer 4-5 hafta sahalardan uzak kalacaksa ona ihtiyacım yok” şeklinde açıklama yapmıştı.

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