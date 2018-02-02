Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor

Fenerbahçe sakatlıklardan başını kaldıramaz hale geldi. Janssen, Giuliano, Neto, Skrtel ve Şener'den sonra Giresun ile oynanan Türkiye Kupası maçında ayağına darbe alan Hasan Ali da sakatlar kervanına katıldı..

Sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle tedavisi süren Slovak savunma oyuncusunun iyileşmesi 3 haftayı bulacağı açıklandı. Skrtel'in bu sürede yapılan tetkiklerinde durumunun iyiye gitmesi durumunda takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.Skrtel, Gençlerbirliği ve Başakşehir karşılaşmalarını da sakatlığından dolayı kaçıracak. Alanya maçına yetişip yetişmeyeceğini ise zaman gösterecek..