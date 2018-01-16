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Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi !

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Manchester United'tan transfer ettiği fakat geldiği günden beri bir türlü isteneni veremeyen ve sürekli sakatlanan Robin van Persie yine elde kaldı ...

16 Ocak 2018 Salı 12:05
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi !

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Robin van Persie ile yollar ayrılmak üzere ... Geçtiğimiz günlerde  ortaya atılan iddiaya göre Hollandalı yıldızın menajeri Kees Vos ile Fenerbahçe yönetimi arasında yapılan anlaşmadan ayrılık kararı çıktı..

Hollanda temsilcisi Feyenoord Robin van Persie için önce kiralama metodunu tercih ediyor. Hem maliyetli olan hem de yabancı kontenjanını dolduran Robin van Persie, Feyenoord takımıyla anlaştı ancak Fenerbahçe açısından umulmadık bir gelişme yaşandı. 

Hollanda ekibi, tecrübeli isimi 6 aylığına kiralayıp sadece 1 milyon Euro ödemek istiyor.  2.5 milyon Euro'luk alacağının 1.5 milyon Euro'luk kısmının ise Fenerbahçe tarafından ödeneceği belirtiliyor.

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