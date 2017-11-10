Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor...

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor.Fenerbahçe'de sakatlar kervanına dün akşam Ozan Tufan'da katıldı.Dün akşam oynanan Türkiye-Romanya karşılaşmasının 83.dakikasında sakatlanarak çıkan Ozan Tufan'ın ligdeki Sivasspor maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Ozan Tufan , "Ayağım ağrıyor. Dizime bir darbe aldım ve ayağımda halen devam eden bir ağrı var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de, Alper Potuk ve Neto cezalı, Valbuena, İsla, Mehmet Ekici ve Janssen sakat, Skrtel ise kulağından rahatsız. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mehmet Topal ve bir türlü form tutturamayan Şener can sıkıyor.