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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor !

Fenerbahçe'ye son haftaların formda ismi Ozan Tufan'dan kötü haber geldi.Dün akşam oynanan Türkiye -Romanya maçında sakatlanan Ozan Tufan'ın Sivasspor maçında oynamasının zor olduğu gözüküyor.

10 Kasım 2017 Cuma 10:47
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor !

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor.Fenerbahçe'de sakatlar kervanına dün akşam Ozan Tufan'da katıldı.Dün akşam oynanan Türkiye-Romanya karşılaşmasının 83.dakikasında sakatlanarak çıkan Ozan Tufan'ın ligdeki Sivasspor maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Ozan Tufan , "Ayağım ağrıyor. Dizime bir darbe aldım ve ayağımda halen devam eden bir ağrı var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de, Alper Potuk ve Neto cezalı, Valbuena, İsla, Mehmet Ekici ve Janssen sakat, Skrtel ise kulağından rahatsız. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mehmet Topal ve bir türlü form tutturamayan Şener can sıkıyor.

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