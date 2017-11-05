Fenerbahçe'de Osmanlı isyanı 1-1 !

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor.Ligde son 3 maçında Galatasaray ile deplasmanda berabere kalan , evinde Kayserispor'a 3-1'den 3-3 berabare kalan Fenerbahçe bugünde deplasmanda Osmanlıspor ile son dakika da yediği golle berabere kaldı.Fenerbahçe 11.haftanın sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşerek zirveden uzaklaştı.

1990-1991 sezonundan sonra ilk kez 11.haftayı bu kadar az puanla kapatan Fenerbahçe 11.haftanın sonunda 17 puan alarak 26 puanla lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.

Osmanlıspor deplasmanında maça hızlı başlayan Fenerbahçe Ozan Tufan'ın asisti ve Giuliano'nun golüyle 7 dakikada 1-0 öne geçti.Maç tam bu skorla bitecek derken Osmanlıspor 89.dakikada Umar Aminu'nun golüyle beraberliği yakaladı ve maç 1-1'lik skorla bitti.