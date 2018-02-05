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Fenerbahçe'de Mehmeh Ekici krizi !

Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde Trabzonspor'dan transfer olan Mehmet Ekici'den kötü haber geldi.Geldiği günden beri sürekli sakatlanan Mehmet Ekici'nin bu kez de farklı bir bölgesinden sakatlandığı öğreniildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:35
Fenerbahçe'de Mehmeh Ekici krizi !

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği performansı ortaya koyamayan Mehmet Ekici, üç kez aynı yerinden sakatlanıp aylarca top oynayamadı.Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde Trabzonspor'dan transfer olan Mehmet Ekici'den kötü haber geldi.Geldiği günden beri sürekli sakatlanan Mehmet Ekici'nin bu kez de farklı bir bölgesinden sakatlandığı öğreniildi.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü isteneni veremeyen Mehmet Ekici'den kötü haber geldi.

Mehmet Ekici bu sezon 4. kez sakatlandı ve yine formasından uzak kalacak. 

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