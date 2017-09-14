Fenerbahçe'ye soğuk duş! Savunmacı futbolcu Martin Skrtel idmana çıkmadı. Yıldız futbolcu Alanya maçında forma giymeyebilir. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Skrtel kasığındaki ağrılar nedeniyle antrenmana çıkamadı. Slovak oyuncunun ağrıları eğer devam ederse Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Skrtel'in son durumunun yapılacak son antrenmanda netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Martin Skrtel şoku yaşanıyor !
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Martin Skrtel'den kötü haber geldi.Takımla idmanlara çıkamayan yıldız isim hafta sonu oynanıcak olan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyebilir.
14 Eylül 2017 Perşembe 15:59