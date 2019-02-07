Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Kayseri'ye hareket edecek.

(FOTOĞRAFLI)