Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları başladı

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.  Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal...

Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları başladı

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 19.00'da; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda 4 gruba ayrılan futbolcular, hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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