Fenerbahçe'de Janssen krizi yaşanıyor !

Tottenham'ın böyle bir çağrıda bulunmasının sebebi ise sözleşmeye koydukları, “Ocak ayında geri çağırabiliriz” maddesi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Tottenham'lı yetkililerle görüşerek ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.Vincent Janssen, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son oyuncu olmuştu.Gol yollarında pek etkili olamayan fakat saha içindeki mücadeleci futboluyla teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne girmeyi başarmıştı.

Tottenham’ın, 23 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe’ye 1 yıllığına kiralasa da sözleşmeye, “Ocak ayında geri çağırma hakkına sahibiz” maddesi koydurduğu kaydedildi.Fenerbahçe cephesi ise her fırsatta çok mutlu olduğunu açıklayan Janssen’in de bu konuda kendilerine destek vermesini bekliyor.