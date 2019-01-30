Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig 20'nci haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başladı. İkinci bölümde sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan teknik çalışmalarla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)