Fenerbahçe'de gözler Başkan Ali Koç'ta

Cocu, raporuyla birlikte görüşme odasına bekleniyor

Mustafa AKIN / İstanbul, () -

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişe dur diyemeyen Fenerbahçe'de gözler Başkan Ali Koç'a çevrildi.

Ligin 7'nci haftası itibarıyla 7 puanla ve -4 averajla 14'üncü sırada bulunan sarı-lacivertli takım, dün 4'üncü mağlubiyetini alarak tepkileri üzerine topladı. Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Hollandalı Phillip Cocu, takımdaki istikrarı bir türlü sağlayamadı. Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 1-0, Kayserispor'a 3-2 en son ise dün Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği merak konusu. Takımdaki tüm kredisi tükenen Hollandalı teknik adamın durumu yapılacak yönetim kurulu kararı sonrası netleşecek.

Ali Koç'un büyük umutlar ile takımın başına getirdiği Cocu, yönetime kötü gidişat ile ilgili bir rapor sunacak ve bu raporu göre durum tespiti yapılacak. Yönetimin, Cocu tarafından sunulacak raporun ardından büyük ihtimalle yollarını ayıracağı ve yeni teknik adam arayışına girmesi bekleniyor.

Tribünlerden gelen tepkilere kayıtsız kalamayan Başkan Ali Koç, taraftarların yanına giderek, takımdaki kötü gidişin düzeleceğinin sözünü verdi. Taraftarlara karşı mahçup olduklarını dile getiren Ali Koç, "Düzelecek, öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum. Her reaksiyonda haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Sabredin de diyemiyorum, mahcubum size" ifadelerini kullandı.

"COCU UÇURUMUN KENARINDA"

Fenerbahçe'nin ligde ve Avrupa'daki gidişatını değerlendiren Hollanda basını, Cocu'nun bir kez daha kötü bir skor aldığını yazdı.

Hollanda basınında yer alan haberlerde Cocu'nun utanç verici skorun ardından uçurumun kenarında olduğu ve Hollanda'ya dönüş biletini hemen hemen garantilediği belirtildi.

"EN GÜÇLÜ ADAY ERSUN YANAL"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapılacak yönetim kurulu kararı sonrası netleşecek. Cocu'nun gitmesi ile yerine gelecek isim için taraftarlar Ersun Yanal'ı istiyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takım için güçlü aday olduğu bildirildi. Yanal'ın Cocu'nun gidişinden sonra göreve geleceği ve bu kötü gidişatı düzelteceği iddia edildi.

Öte yandan Ali Koç'un "Takımın başında yer alacak hoca eğer Türk olacaksa bu Aykut Kocaman'dan başkası olmayacaktır'' demesine karşın geçtiğimiz günlerde 'ya konuşan Kocaman, Fenerbahçe ile ilgili hiç bir gündemimin bulunmadığını açıklamıştı.

