Fenerbahçe'de Giuliano şoku yaşanıyor !

Fenerbahçe'nin son haftalardaki en formda ismi olan Giuliano'nun sakatlanması tüm dengeleri bozdu.Göztepe maçında rakibi ile girdiği ikili mücadelede omzu çıkan Giuliano'nun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.Maç esnasında oözı yerine oturtulan Brezilyalı yıldızın normalde 2 haftada sahalara dönme şansı vardı ancak bağ yaralanması durumunu daha kritik hale getirdi..

Giuliano'nun Trabzon maçının yanı sıra G.Birliği, Başakşehir ve Alanya karşılaşmalarında oynayamama riski olduğu belirtildi..