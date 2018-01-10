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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu heyacanı yaşanıyor

Kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren Emre Belözoğlu'yu transfer etmek isteyen Fenerbahçe tecrübeli isim için girişimlere başladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:27
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu heyacanı yaşanıyor

Spor dünyasına bomba gibi düşen iddiada Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Emre Belözoğlu ile Antalya'da kritik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Süper Lide şampiyonluk yarışı kadar transferde de rekabet yaşanıyor! Arda Turan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklayan Başakşehir'de flaş bir ayrılık gündemde.Fenerbahçe eski yıldız ismin yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Asbaşkan Ali Yıldırım'ın , tecrübeli yıldız ile Antalya'da görüştüğü ve Emre ile tüm şartlarda anlaşma sağlandığı öğrenildi.Turuncu-lacivertli yöneticiler bu transfere ilk görüşmede sıcak yaklaşmasa da kapıyı kapatmış değiller.

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