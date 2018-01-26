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Fenerbahçe'de derbi öncesi Valbuena krizi !

Giuliano’nun yerine Trabzon’da ilk 11’de sahaya çıkmayı bekleyen Fransız yıldızın, yine yedek oturacağını öğrenince çileden çıktı.Aykut Kocaman ilk 11'de Alper Potuk'u düşünüyor.

26 Ocak 2018 Cuma 10:51
Fenerbahçe'de derbi öncesi Valbuena krizi !

F.Bahçe'de zorlu Trabzonspor maçı öncesi büyük bir kriz patlak verdi. Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımın dün öğleden sonra yaptığı antrenmana katılmadı..Giuliano’nun yerine Trabzon’da ilk 11’de sahaya çıkmayı bekleyen Fransız yıldızın, yine yedek oturacağını öğrenince çileden çıktı.Aykut Kocaman ilk 11'de Alper Potuk'u düşünüyor.

Krizin nedeninin ise Aykut Kocaman'ın, sakat olan Giuliano'nun yerine Trabzon derbisinde Alper Potuk'u oynatma kararı olduğu ileri sürüldü. .

Valbuena'nın Trabzon'da ilk 11 dışı kalmasıyla gözler Alper Potuk'a çevrildi. .

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