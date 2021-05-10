Fenerbahçe'de Çifte Müjde! Fenerbahçe- Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Ne zaman ve Saat Kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Ankaragücü ile Fenerbahçe karşılaşması, sarı lacivert ise takımı 2-1 galip olması ile sonlandı. Beşiktaş'ın ise rakibine mağlup olmasıyla, sarı- larcivertli takım şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Puan listesinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, rakibi Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 2'ye indirdi. Önümüzdeki günlerde, Fenerbahçe- Demir Grup Sivasspor maçı sarı-lacivertli takım için oldukça önemli. Süper Lig'in 41. hafta maçında, heyecanlı bir karşılaşma izleyeceğiz. 41 hafta maçında Sarı-lacivertli takım 11 Mayıs Salı günü Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek, hazırlıklarına ise bugün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe- Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Diye merak eden futbolseverler için detaylar haberimizde.

Survivor'da takım, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11’de başlayan oyuncular yenilenme çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idman, pas çalışması ile ilerledim. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sonlandı.

Serdar Aziz ile Mbwana Samatta takım ile çalışma yaparken, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla antrenman çalışmaların devam ettirdi. Sinan Gümüş ve Diego Perotti’nin ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idman ile Demir Grup Sivasspor ile ilerleyen günlerde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe- Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 11 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma Saat 20.30 da başlayacak. Sarı-lacivertli takımın ev sahip olduğu karşılaşma, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Komplesi’nde gerçekleşecek.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 01:13