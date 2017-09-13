Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109298
ALTIN
147.720
DOLAR
3.4466
STERLİN
4.5667
EURO
4.1266
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine yardım etti
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine...
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79 kişi hakkında gözaltı kararı !
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79...
Adana'da patlama paniği!
ADANA'da yer altından geçen elektrik...
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında...
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geleceği tartışılmaya başlandı

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar camiada huzursuzluğa neden oldu.8 resmi maçta 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geleceğini Alanya ve Beşiktaş maçları belirliyecek.

13 Eylül 2017 Çarşamba 10:45
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geleceği tartışılmaya başlandı

Şu ana kadar oynadığı 8 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen sarı lacivertliler, hem Avrupa'dan elenmesi hem de henüz 4. hafta sonunda Galatasaray ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalması tüm planları altüst etti. Habertürk'ün haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim, Aykut Kocaman'a şimdiye kadar net bir tepki göstermese de hayal kırıklığı yaratan sonuçlar deneyimli hocanın kredisini cidde ölçüde sarstı.Alanya ve Beşiktaş ile oynanacak maçları kader karşılaşmaları olarak gören sarı lacivertli kurmaylar, bu maçtan çıkacak sonucun ardından Kocaman'ın geleceğini masaya yatıracak.

AYKUT KOCAMAN İSTİFAYI DÜŞÜNEBİLİR

Bu iki mücadelenin de kaybedilmesi halinde radikal kararların alınabileceği konuşulurken, Aykut Kocaman da sürpriz bir hamlede bulunabilir. Trabzon maçının ardından "Akıl sağlığımı kaybetmeden durumu düzelteceğiz" diyen Kocaman, Başakşehir maçından sonra da "Hayatta hissedersin ya, 'Olmuyor yani bir şeyler' dersin" ifadeleriyle sabrının tükendiğinin sinyalini vermişti.Kocaman'ın da Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında puan kaybedilmesi halinde istifayı düşünebileceği öğrenildi. Kocaman bu durumu hiçbir şekilde yansıtmayıp çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etse de kafanın bir köşesinde bu fikri tutuyor..

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın Taçsız Kral'ı Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı
Galatasaray'ın Taçsız Kral'ı Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı
Spor camiası yasta..Fenerbahçe Asbaşkanı hayatını kaybetti !
Spor camiası yasta..Fenerbahçe Asbaşkanı hayatını kaybetti !
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Raul Meireles, futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Raul Meireles, futbolu bıraktı
Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti
Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti
Fenerbahçe'de Soldado pişmanlığı yaşanıyor
Fenerbahçe'de Soldado pişmanlığı yaşanıyor
Fenerbahçe'de Van Persie krizi Menajeri İstanbul'a çağrıldı !
Fenerbahçe'de Van Persie krizi Menajeri İstanbul'a çağrıldı !
Galatasaray Yönetimi Selçuk İnan için kararını verdi !
Galatasaray Yönetimi Selçuk İnan için kararını verdi !
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Porto-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Porto-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?
Samir Nasri'nin Antalya'ya maliyeti dudak uçuklattı !
Samir Nasri'nin Antalya'ya maliyeti dudak uçuklattı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim