Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında, 23 Nisan Pazartesi günü Antalyaspor ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'ne teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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