Galeriler Videolar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103525
ALTIN
145.430
DOLAR
3.4941
STERLİN
4.7371
EURO
4.1816
Terör örgütü üyeliğinden aranan HDP'li Belediye Başkanı teslim oldu !
Terör örgütü üyeliğinden aranan HDP'li...
Itır Esen'ın tacı geri mi alındı? Miss Turkey 2017 güzeli Itır Esen'in tacı geri alındı
Itır Esen'ın tacı geri mi...
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1...
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı...
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un sözlerine sosyal medyadan cevap verdi !
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un...

Fenerbahçe'de Ali Koç Başkanlık konuşması yapıyor !

Fenerbahçe taraftarlarının ısrarla istediği Ali Koç başkanlık için ilk adımı attı.Ali Koç 13 yıldır sürdürdüğü 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlığından istifa etti.

22 Eylül 2017 Cuma 10:29
Fenerbahçe'de Ali Koç Başkanlık konuşması yapıyor !

2018 yılı Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Fenerbahçe olağan kongresinde başkan adaylığını açıklayan Ali Koç bunun için ilk resmi adımı attı.Ali Koç 1907 Fenerbahçe Derneği 25. yılına özel organizasyonda yaptığı açıklamalarda Ali Koç, "Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. 13 yıl gururla sürdürdüğüm 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bırakıyorum. 2018 yılında yapılacak olan olağan seçimli genel kurul için. Seçim çalışmalarına başlıyorum. 1907 derneğinin seçim siyasetine karışmaması için dernek başkanlığı görevinden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı..

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 büyükler Ankara'dan gelen haberle yıkıldı !
3 büyükler Ankara'dan gelen haberle yıkıldı !
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena’dan Beşiktaş açıklaması
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena’dan Beşiktaş açıklaması
Aziz Yıldırım yeniden başkan olabilmek için kolları sıvadı
Aziz Yıldırım yeniden başkan olabilmek için kolları sıvadı
Beşiktaş'ın yıldız ismi Gary Medel'in çıplak fotoğrafı paylaşıldı !
Beşiktaş'ın yıldız ismi Gary Medel'in çıplak fotoğrafı paylaşıldı !
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın sesleri yükseliyor !
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın sesleri yükseliyor !
Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar ! Fenerbahçe'den gönderildim ...
Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar ! Fenerbahçe'den gönderildim ...
Alex'den Aykut Kocaman'a büyük sitem : "Bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi gönderdi"
Alex'den Aykut Kocaman'a büyük sitem : "Bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi gönderdi"
TFF 1.Lig'de bir istifa daha ! İstifasını canlı yayında açıkladı ...
TFF 1.Lig'de bir istifa daha ! İstifasını canlı yayında açıkladı ...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu !
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim