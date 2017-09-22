Fenerbahçe'de Ali Koç Başkanlık konuşması yapıyor !

2018 yılı Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Fenerbahçe olağan kongresinde başkan adaylığını açıklayan Ali Koç bunun için ilk resmi adımı attı.Ali Koç 1907 Fenerbahçe Derneği 25. yılına özel organizasyonda yaptığı açıklamalarda Ali Koç, "Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. 13 yıl gururla sürdürdüğüm 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bırakıyorum. 2018 yılında yapılacak olan olağan seçimli genel kurul için. Seçim çalışmalarına başlıyorum. 1907 derneğinin seçim siyasetine karışmaması için dernek başkanlığı görevinden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı..