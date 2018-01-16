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Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.Ligin başlamasına kısa bir süre kala Sarı Lacivertli ekipte transferde gaza basıldı. Hedefteki isim ise Adama Traore ...

16 Ocak 2018 Salı 11:42
Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !

Monaco kulübü ile Fransa’da masaya oturma kararı alan Fenerbahçe Yönetimi 22 yaşındaki  Adama Traore transferini bitirmek istiyor.Malili oyuncu Traore'nin Monaco'da fazla şans bulamaması F.Bahçe için fırsat oldu..

Kadro derinliğini arttıracak bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedef  22 yaşındaki  Adama Traore oldu.Sarı-Lacivertli yönetimin transfer için yoğun çaba sarfettiği yönünde. Traore için ilk görüşmeden olumlu sonuç gelince Fener yönetimi gözünü Fransa'ya çevirdi..

Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde Fransa'da Monacolu yetkililerle Adama Traore'nin kiralanması için masaya oturacağı bildirildi.

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