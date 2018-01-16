Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !

Monaco kulübü ile Fransa’da masaya oturma kararı alan Fenerbahçe Yönetimi 22 yaşındaki Adama Traore transferini bitirmek istiyor.Malili oyuncu Traore'nin Monaco'da fazla şans bulamaması F.Bahçe için fırsat oldu..

Kadro derinliğini arttıracak bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedef 22 yaşındaki Adama Traore oldu.Sarı-Lacivertli yönetimin transfer için yoğun çaba sarfettiği yönünde. Traore için ilk görüşmeden olumlu sonuç gelince Fener yönetimi gözünü Fransa'ya çevirdi..

Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde Fransa'da Monacolu yetkililerle Adama Traore'nin kiralanması için masaya oturacağı bildirildi.