Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, () -

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçına ilk on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alan pas organizasyonları yaparak sonrasında gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertiler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 27 Eylül Perşembe günü Can Bartu yapacağı çalışmayla devam edecek.

FOTOĞRAFLI