Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL () - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz yapan futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda pas çalışmalarının ardından ayak tenisi maçı yaptı. Çalışma; taktiksel ve bireysel antrenmanlarla sona erdi.

Sarı lacivertli ekip Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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