Fenerbahçe Bu Sezon Kulüp Tarihinde Bir Rekora İmza Attı!

Fenerbahçe'den bir rekor geldi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynamış oldu 14 maçta toplamda 35 puan toplayan sarı-lacivertli takım 2.50 ortalamasına ulaştı. Bu puan ile, Fenerbahçeliler kulüp tarihinin en yüksek deplasman puan ortalamasına ulaştı. Avrupa'nın ilk 5'i ve Süper Lig'i göz önüne alındığı zaman sarı-lacivertli takım en iyi ikİnci takım oldu.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynamış olduğu maçlarda büyük bir başarı yakaladı. Bir süredir talihsiz hadiseler yaşayan Fenerbahçe, bu sefer taraftarlarının yüzünü güldürmeyi ihmal etmedi. Süper Lig'de bu sezon oynamış olduğu 14 maçta 11 galibiyet elde ederken 2 beraberlik 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 35 puan topladı. Toplamış oldu puanları neticesinde deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaşan takım Avrupa'nın 5 büyük Ligi ile Süper Lig göz önüne alınınca en iyi ikinci takım oldu.

Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım kulüp tarihinin en yüksek deplasman puan ortalamasına başarı ile ulaştı. Bir süredir makus kaderini yaşayan Fenerbahçe, acaba makus kaderini kırabildi mi? Sorusu da akıllara geliyor. Avrupa'nın ilk 5 büyük Ligi ile Süper Lig'de yakalamış olduğu başarı ile sarı-lacivertli takım taraftarlarını gururlandırdı.

Süper Lig ve 5 büyük Lig'in deplasman puan ortalamaları ise, güncel olarak en düşük puan ortalamasının 2,08 ve en yüksek puan ortalamasının ise 2,62 olduğu biliniyor. 2.62 puan ile birinci sırada bulunan Milan bulunurken, 2.50 puan ortalaması ile Fenerbahçe ikinci sırada yerini alıyor. Üçüncü sırada ise 2.42 puan ortalaması ile Atletico Madrid, dördüncü sırada ise 2.30 1 puan ortalaması ile Manchester City ardından aynı puanda olan Lille geliyor. Altıncı sırada 2.27 puan ile Liecester City yerini alırken, 2.15 puan ortalaması ile Barcelona ardından 2.08 puan ortalaması ile son sırada yer alan Bayern Münih takip ediyor.

Sezonda sona yaklaşırken puan durumlarının, sürekli değişmesi heyecana sebep olurken şampiyonun belirlenmesine giden bu yolda Fenerbahçe istikrarlı gözüküyor.