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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi mi ?

Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi uzun yıllarca unutulmıycak cinsten.Derbide 5 kırmızı kart , 2 penaltı , 3 gol ve birçok da tartışmalı pozisyon var.

24 Eylül 2017 Pazar 02:24
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi mi ?

Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının 61. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Ryan Babel'in kafa pası sonrasında meşin yuvarlağı Fenerbahçe ağlarına gönderen Negredo'nun golü yan hakem Cem Satman tarafından "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi.

BeIN Sports'un pierosunda gerçek ortaya çıktı. Alvaro Negredo'nun en yakın savunma oyuncusundan 77 santimetre geride olduğu kaydedildi. 
Negredo'nun ofsaytta olmadığı yönünde itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcular, Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisinin kararını değiştiremedi. Negredo'nun iptal edilen golünden sonra Beşiktaşlı taraftarlar da hakem Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisine büyük bir tepki gösterdi.

MUSTAFA ÇULCU: HASAN ALİ'NİN POZİSYONU PENALTIYDI

Eski hakem Mustafa Çulcu maç sonunda tartışmalı pozisyonlar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
Fenerbahçe'nin penaltısında Medel’in elleri Janssen’in üzerindeydi. Penaltı doğru. Quaresma ilk hareketinde sarı yerine kırmızı görseydi kabul görürdü. 2. sarıya yol açan hareketi sadece bir fauldü.

Neto’nun Cenk’e yaptığı faul, bariz gol şansını engelleme. Neto’ya gösterilen kırmızıydı. 57’de Medel, Valbuena’nın aşil tendonuna bastı. Sarı kart olmalıydı.

60’ta Beşiktaş’ın ofsayt ile kesilen pozisyonunda yardımcı, hatalı bayrak kaldırdı. Negredo ofsayt değildi.

71’de Hasan Ali’nin ceza sahasında Cenk’in bileğine basması da penaltı olmalıydı.

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