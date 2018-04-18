Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,()-

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nda kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)