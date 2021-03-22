Fenerbahçe- Beşiktaş Maçı Sonrası Futbolcunun Koronavirüse Yakalandığı Ortaya Çıktı

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe üzerindeki kara bulut bu haftada da dağılmadı. Fenerbahçe geçen hafta Gençlerbirliği karşısındaki yenilgisi üzerine büyük moral kaybına uğradı. Fenerbahçe- Gençlerbirliği ile olan mağlubiyetinden sonra Beşiktaş ile olan karşılaşmasında galibiyeti hedeflese de bu isteğine ulaşamadı. Fenerbahçe şampiyonluğa giden yolda bu akşamki karşılaşmasında da büyük bir darbe aldı. Şampiyonun belirleneceği, haftaya adım adım yaklaşılırken takımlar için her bir puan büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe- Beşiktaş ile çok çekişmeli bir maç yaşandı. Fenerbahçe- Beşiktaş maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Fenerbahçe gergin dakikaların yaşandığı maçtan kısa bir süre sonra resmi sitesinde açıklama yaptı. Sarı- larcivertli takım, resmi sitesinde yaptığı açıklamada bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Maç kadrosunda yer almayan futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklanırken, Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, ‘’Bu akşamki, maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır’’ açıklamasına yer verdi. Futbolcunun kim olduğu bilgisi şu an bilinmiyor. Koronavirüse yakalanan oyuncu bir süre antremanlardan, bir süre iyileşene kadar uzak kalması gerekecek. Futbolcunun durumu normal seyrederse eğer, 5 Nisan günü saat 19:00'da oynanacak olan Fenerbahçe- Denizlispor maçında forma giyebilecek.

Süper Lig’de Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasının sonucu berabere bitti. Maç sonucu 1-1 olarak sonuçlanırken sarı-larcivertli takım maç sonrası takım resmi sitesinde açıklama yaptı.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde bulunmayan bir futbolcunun PCR testinin sonucu pozitif çıktığını, ve futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

Fenerbahçe’de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu için resmi sitesede yapılan açıklamaya göre:

‘’ Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuzun gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır’’ ifadesini kullandı.