Fenerbahçe- Beşiktaş Maçı Öncesi Sürpriz Karar

Gözler bu akşamki oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçına çevrildi. Taraftarlar heyecanlı, bu maç Fenerbahçe için oldukça önemli. Beşiktaş, liderliğini korumak adına kazanmayı kendine hedeflemiş durumda. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda, büyük anlam taşıyan maç öncesi, Fenerbahçe başkanı Ali Koç sürpriz bir karar aldı. Ali Koç, derbi öncesi tesislere hiç gitmedi.

Geçtiğimiz hafta, Sarı-lacivertli takımı Gençlerbirliği maçından mağlup olarak büyük bir avantajı kaybetti.

Fenerbahçe için bugün oynanacak olan Beşiktaş maçı geçen haftaki galibiyetten sonra daha da önem kazandı.

Fenerbahçe, Süper Lig sonuncusu olan Gençlerbirliği'nde kendi sahasında 3 puan verince takımda tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak anlar yaşandı. Bununla beraber kaptan Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut, takıma yönelik eleştirilerde bulundu. Fenerbahçeli taraftarın gözünde kredisi tamamı ile tükenen Erol Bulut keyifsiz bir hafta geçirdi. Erol Bulut için, ‘’ Yönetimden gelecek görevden alındı haberini bekliyor’’ şeklimde haberler yapıldı.

Yaşanan gergin haftanın ardından, Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında maçlarda yapılan hatalara yönelik birbirlerini eleştirdi. Özellikle de takımda yardımlaşma eksikliğine vurgu yapıldı. Sarı-lacivertli takımı futbolcuları birbirlerinin açıklığını kapatacağına yönelik sözler verdi. Takımın futbolcuları, aynı zamanda teknik direktör Erol Bulut'a da desteklerini sundu. Takımın, favori isimlerinden olan Gustavo’da aman zaman yedeklerde olduğu antrenman çalışmaları yapıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi yoğun çalışma yaptı. Sarı- larcivertli takım geçen hafta aldığı mağlubiyeti telafi etmek adına akşam oynanılacak olan maçta yoğun efor harcayacak. Takımın taraftarları da artık ümitsiz, Fenerbahçe'nin- Beşiktaş karşısında galibiyet alırsa eğer sarı- larcivertli takıma büyük bir moral kaynağı olacak.

Ali Koç Samandıra'ya Uğramadı

Sarı-lacivertli takımın sezon başı belirlediği prim sistemi ile derbi için ekstra primi alınacak. Ancak Başkan Ali Koç'un, Fenerbahçe- Beşiktaş arasında gerçekleşecek kritik derbi öncesi Samandıra'ya gitmemesi ilgi çekti. Konu ile ilgili olarak Ali Koç, takımına sinirli mi acaba? Yorumlarıda yapıldı.

Muhtemel ilk 11

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, N’Sakala, Souza, Atiba, Larin, Aboubakar, Ghezzal, Ljajjic, Rosier

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Nazım, Samuel, Pelkas, Gustavo, Ozan, Valencia, Thiam, Szalai, Caner

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 15:59