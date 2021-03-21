Fenerbahçe- Beşiktaş Karşılaşması Sona Erdi! Ozan Tufan ve Sergen Yalçın Dikkat Çekti

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve maç 1-1’lik skorla berabere bitti. Siyah-beyazlılar maçın 48. dakikasında Vida tarafından atılan gol ile Fenerbahçe’nin önüne geçti ve skor durumunu 1-0 olarak değiştirdi. Maçın ikinci yarısının başlarında atılan gol ile liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, gol sevinci yaşadı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri ise şampiyonluk yolunda bir bir adım atmaya hazırlanıyordu. Ancak 89’da atılan gol onları yıktı. Sergen Yalçın’ı üzen ismin ise eski öğrencisi Ozan Tufan olduğu öğrenildi. Süper Lig’in 31. haftasında meydana gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 1-1’lik skor ile bitti. İşte futbol severler tarafından merak edilen maç hakkında detaylı bilgiler…

Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Süper Lig’in 31. haftasında karşı karşıya geldi ve maç berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki kıyasıya mücadelede Ozan Tufan ve Vida golleri ile maçı 1-1 sonuçlandırdı. Ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, karşılaşmada şampiyonluk mücadelesi verdi. Puanlar paylaşılırken Beşiktaş’lılar, Fenerbahçe ile aralarında bulunan 5 puanlık farkı korumaya devam etti. Siyah- beyazlılar 64 puan ile zirvedeki yerini 1 maç eksiğine rağmen korumaya devam etti. Sarı- lacivertlilerin ise 59 puan alarak üçüncü sırada yer aldığı öğrenildi.

Süper Lig’in 31. haftasında iki ezeli rakip takım arasında yaşanan kıyasıya mücadele 1-1’lik skor ile sonuçlandı ve bir detay maç sırasında ilgi çekti. Berabere biten maçta siyah- beyazlıların tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın’ı üzen ismin eski öğrencisi Ozan Tufan olduğu öğrenildi. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Ozan Tufan’ı Alanyaspor zamanında futbola adeta yeniden döndürmüştü.

Sevilen oyuncu Ozan Tufan, Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasının 89. Dakikasında sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı. Ceza sahası dışından nefis bir şut çıkaran Ozan Tufan maçı berabere bitirdi.

Beşiktaş’ın deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın’ın eski öğrencisi Ozan Tufan, bu hareketi ile orta saha takımına 1 puan kazandırdı. Bunun yanı sıra Ozan Tufan Moussa Sow’dan sonra bugüne kadar Beşiktaş’a üç gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak adını tarih sahnesine yazdırdı. Milli golcü Ozan Tufan, 4-3 kaybettikleri ligin ilk yarısında 2 gol atmış idi.