Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, ()

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın sonrasında kanat organizasyonları ve şut çalışmalarına geçildi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman sona erdi.

Sarı lacivertli ekip, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)