Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu !

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak da Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

23 Eylül Cumartesi:

14.00 Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

16.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Ali Palabıyık

24 Eylül Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.30 Bursaspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan