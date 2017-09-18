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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bilet fiyatları açıklandı ! Biletler ne zaman satışa çıkıyor ?

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 6. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları açıklandı.Peki derbinin biletleri ne zaman satışa çıkıyor.İşte resmi açıklama ...

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:39
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bilet fiyatları açıklandı ! Biletler ne zaman satışa çıkıyor ?

23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada biletler;

"19 Eylül Salı günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 2 bilet),

20 Eylül Çarşamba günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (2 Adet bilet),

21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacaktır." ifadesi kullanıldı.

 Duyuruda ayrıca satışların sadece www.passo.com.trüzerinden alınacağıda belirtildi.

Uygulanan bilet fiyatları ise şöyledir:

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ                                           :80,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK                 :100,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK               :120,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK                  :180,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK                        :200,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK                        :230,00 TL

MARATON  ALT  E BLOK                                                      :275,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK                                                       :300, 00 TL

1907 TRİBÜNÜ                                                                      :400, 00 TL

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