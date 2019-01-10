Fenerbahçe Beko - Zalgiris: 78-61

İSTANBUL ()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Benjamin Jimenez, Mario Majkic

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, Green 4, Datome, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 14, Sloukas 14, Guduric 5, Vesely 13, Lauvergne 8, Kalinic 6, Sinan Güler

ZALGIRIS: Wolters 8, Walkup, Milaknis 6, White 5, Davies 12, Walton, Thompson 2, Jankunas 9, Birutis 7, Grigonis 6, Ulanovas 4, Jokubaitis 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-11

İLK YARI: 43-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-44

THY Avrupa Ligi'nin 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 78-61 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.