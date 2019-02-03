Fenerbahçe Beko - Türk Telekom: 87-64

İSTANBUL ()
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Halil Baldemir, Halit Can Cihan
FENERBAHÇE BEKO: Sinan Güler 8, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 9, Melli 19, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 16, Lauvergne 9, Guduric 6, Ali Muhammed 5
TÜRK TELEKOM: Ender Arslan 2, Campbell 3, Landesberg 20, Metin Türen 3, Stimac 20, Yunus Emre Sonsırma 9, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Gabriel, Redding 7
1'İNCİ PERİYOT: 24-11
İLK YARI: 41-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-50
DİSKALİFİYE: 34.39 Kalinic (Fenerbahçe Beko)
5 FAUL: 37.00 Redding (Türk Telekom)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko kendi sahasında Türk Telekom'u 87-64 yenerek liderliğini sürdürdü.