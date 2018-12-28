Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 65-63

Fatih UZUNER / İSTANBUL ()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Christo Christodoulou, Carmelo Paternico, Milan Nedovic

FENERBAHÇE BEKO: Melli 4, Melih 3, Guduric 11, Kalinic 3, Vesely 13, Muhammed Ali 10, Datome 17, Lauvergne 4, Sinan, Ahmet

REAL MADRID: Causeur 2, Randolph 11, Fernandez 12, Campazzo 7, Ayon 8, Carroll 11, Tavares 6, Llull 2, Thompskin 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-12

İLK YARI: 32-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-44

DİSKALİFİYE: Sergio Lull (Real Madrid)

THY Avrupa Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'i 65-63 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk periyotta savunmada etkili bir performans gösterirken, rakibini 12 sayıda tutmayı başardı. Rakip potaya ise 22 sayı gönderen sarı lacivertli ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 10 sayı farkla önde kapattı: 22-12.

İkinci periyotta Real Madrid vites yükseltirken, İspanyol ekibi hücumda ritmini buldu ve 20-10'luk periyot skoruyla devreye 32-32'lik eşitlikle girildi.

Üçüncü periyoda da hızlı başlayan Real Madrid'e Fenerbahçe Beko hücumdaki etkili oyunuyla yanıt verirken, periyot sonunda sarı lacivertli ekip 48-44 öne geçti ve maçın final periyoduna bu skorla geçildi.

Dördüncü periyotta maçın son saniyelerine geride giren Fenerbahçe Beko, Datome'nin potaya gidişi sonucu elde ettiği 2 sayılık basket ve birde bir isabetle kullandığı serbest atıştan bulduğu sayılarla karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı: 65-63.

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